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НовостиАвто13 июля 2026 4:34

Почему нельзя отвлекаться от дороги во время движениявидео

Секунда без контроля может привести к трагедии
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Не используйте телефон за рулем, не ешьте и не пейте во время движения. Фото: Pair Srinrat/Shutterstock/Fotodom

Не используйте телефон за рулем, не ешьте и не пейте во время движения. Фото: Pair Srinrat/Shutterstock/Fotodom

Одна секунда невнимательности за рулем может привести к серьезному ДТП. При скорости 60 км/ч за две секунды автомобиль проезжает более 30 метров вслепую. Этого расстояния достаточно, чтобы выехать на перекресток или не заметить внезапно вышедшего пешехода.

Госавтоинспекция и эксперты рекомендуют несколько простых шагов, чтобы обезопасить себя и окружающих: не используйте телефон за рулем, не ешьте и не пейте во время движения, заранее настраивайте маршрут, музыку и климат, попросите пассажиров не отвлекать вас.

Почему нельзя отвлекаться от дороги во время движения

Внимательное вождение — залог безопасности не только для водителя, но и для всех участников дорожного движения.