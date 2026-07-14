Госавтоинспекция напоминает о недопустимости отвлечения внимания во время управления транспортом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости отвлечения внимания во время управления транспортом. Достаточно пары секунд, чтобы фокус сознания сместился с дороги. Потеря контроля за дорожной обстановкой способна привести к аварии.

Самый частый виновник рассеянности за рулем — электронные устройства. Телефонные разговоры, чтение и отправка сообщений, использование других функций смартфона — все это специалисты называют рассеянным вождением. Погрузившись в экран, человек перестает замечать происходящее вокруг и упускает момент, когда требуется экстренное вмешательство.

Чем грозит невнимательность на дороге

Сотрудники ГИБДД советуют водителям быть предельно сосредоточенными при проезде пешеходных переходов, вблизи автобусных остановок, в жилых зонах и на железнодорожных переездах — именно там чаще всего возникает неожиданная опасность. Отправляйтесь в путь только отдохнувшими. Внимательность за рулем — долг каждого участника движения.