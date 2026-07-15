Невнимательность опасна не только для водителей, но и для пешеходов. Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

Большинство ДТП становятся неизбежными за три секунды, когда водитель отвлекается от дороги. Управление транспортом требует полной сосредоточенности, но многие автомобилисты продолжают рисковать.

Невнимательность опасна не только для водителей, но и для пешеходов. Причинами возникновения аварийной ситуации становятся: переход дороги в неустановленном месте, движение вдоль дороги в попутном с машинами направлении, игнорирование световозвращающих элементов и привычка отвлекаться на смартфоны.

Каждая секунда на счету: водителям и пешеходам не стоит отвлекаться на дороге

Согласно данным Госавтоинспекции, за использование телефона без специального устройства водителю грозит штраф 1500 рублей. За непредоставление преимущества пешеходу на переходе — штраф от 1500 до 2500 рублей. Пешеходы за нарушение ПДД могут быть оштрафованы на 500 рублей или получить предупреждение. Одна секунда, потраченная на экран, может стоить жизни — вашей или чужой. Сосредоточьтесь на дороге. Вас ждут дома.