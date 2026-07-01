В Самаре пройдет космический День семьи: мастер-классы, конкурсы и главный приз - путевка в «Орленок»

Самарцев приглашают отметить День семьи, любви и верности гуляниями в парке. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в Самаре развернется масштабное торжество - День семьи, любви и верности. Медиагруппа «Комсомольская правда в Самаре» подготовила для горожан праздник в парке имени Гагарина. Начало в 17.00. Вход свободный.

Гостей ждут музыкальные номера, выступление танцевальных коллективов, интерактивные конкурсы и дегустации от партнеров. Особенный момент программы - чествование пар, проживших в браке полвека и более. Это живой пример того, что настоящая любовь не боится времени.

Генеральным партнером праздника стал Ракетно-космический центр «Прогресс». На площадке предприятия вы сможете раскрашивать брелоки, собирать пазлы и участвовать в викторине. Вы увидите, как 3D-принтер печатает удивительные фигурки. Среди посетителей площадки разыграют путевку в детский оздоровительный лагерь «Орленок».

Не упустите шанс провести этот теплый летний день с семьей, получить массу эмоций и, возможно, увезти домой главный приз. Приходите - будет тепло и весело.

Реклама АО «РКЦ «Прогресс»

ИНН 6312139922

Erid: 2W5zFGBwLDo