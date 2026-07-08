Движение ограничат на участке между улицами Самарская и Садовая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на неделю перенесли перекрытие улицы Полевой. Напомним, что проезд на участке между улицами Самарская и Садовая планировали ограничить с 6 июля на две недели, чтобы провести газовые работы. Но сроки сдвинулись на неделю, об этом «КП-Самара» рассказал руководитель дептранса Самары Андрей Карпочев.

«Это связано с техническими сложностями, которые возникли у подрядчика», – объяснил он.

Несмотря на это, движение на участке все же будет ограничено. Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта. Автобусы будут ехать по улице Полевой до улицы Самарской, затем проследуют по улицам Чкалова, Ленинской, проспекту Ленина – и далее по обычным маршрутам.

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