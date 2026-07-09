Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» прошел в Тольятти

С 3 по 5 июля в Тольятти в 19-й раз прошел фестиваль музыки и искусств. Фото: предоставлено «КП»

С 3 по 5 июля в Тольятти в 19-й раз прошел фестиваль музыки и искусств «Тремоло». Местом его проведения снова стала летняя веранда ресторана, откуда открывался вид на Волгу и Жигулевские горы.

«Открыл фестиваль джазовый вечер «Я буду петь тебе как Фрэнк», – рассказали организаторы.

Второй день фестиваля посвятили танго. Завершился «Тремоло» выступлением симфонического оркестра из Москвы и оперными партиями. На променаде фестиваля работали художники-иллюстраторы, одновременно работала выставка «Опера. Чувства. Природа».

Также был реализован спецпроект «Модная галерея Тремоло». Гостей фестиваля в стильных образах снимали профессиональные фотографы. Лучшие кадры составят историю фестиваля, а их герои станут амбассадорами стиля.

Следующий фестиваль «Тремоло» станет юбилейным, подготовка к событию 2027 года уже началась.

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