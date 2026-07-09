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НовостиОбщество9 июля 2026 14:42

52% самарцев предпочитают хранить сбережения в рублях

Доллар выбирают 35 % самарцев, а евро и юань примерно по 20 %
Елизавета ЖИРНОВА
Доля сторонников доллара составила 35%

Доля сторонников доллара составила 35%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более половины самарцев считают, что сбережения лучше хранить в рублях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса экономически активных жителей города.

«Доллар поддерживают 35 % опрошенных. Доверие к евро и китайскому юаню почти на одном уровне – 21 % и 20 % соответственно», – сообщили аналитики.

Мужчины чаще женщин выбирают доллар, евро и юань. Молодежь до 35 лет активнее старшего поколения вкладывается в доллары и евро. А вот жители 45+ чаще отдают предпочтение рублю.

Среди опрошенных с высшим образованием рубль выбирают 56%, со средним профессиональным 42%. Чем выше доход, тем больше доверия к рублю, доллару и евро. При этом рубль признали самой надежной валютой 35% респондентов.

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