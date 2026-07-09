В Самарской области водитель Lada потерял сознание и погиб в ДТП

Потерял сознание за рулем и врезался в припаркованную машину Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 9 июля в поселке Приморский произошло смертельное ДТП. 71-летний водитель Lada Vesta потерял сознание за рулем и врезался в припаркованную Skoda Fabia. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В 12:10 на парковке торгового центра водитель почувствовал резкое ухудшение самочувствия, потерял сознание и совершил наезд на автомобиль Skoda Fabia. В салоне иномарки находился 65-летний мужчина», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего в Ставропольском районе.

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