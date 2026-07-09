Самарского депутата Александра Милеева исключили из партии

Поддержали исключение единогласно Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В четверг, 9 июля, депутата Самарской губернской думы Александра Милеева исключили из «Единой России». Ранее он указал в документах для предварительного голосования, что является участником специальной военной операции. Губернатор Вячеслав Федорищев инициировал проверку, и справку признали недействительной.

Все члены президиума регионального политсовета поддержали исключение единогласно. Решение приняли на заседании, которое провел секретарь реготделения Вячеслав Федорищев. Дискредитирующие действия депутата нанесли ущерб политическим интересам партии.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин отметил, что ему стыдно за тех, кто выдал ложную справку, особенно на фоне проблем настоящих ветеранов, которые долго не могут получить удостоверения.

Напомним, губернатор поручил проверить справку политика Милеева об участии в СВО. Также Самарского депутата Милеева могут исключить из партии, если проверка подтвердит нарушения.

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