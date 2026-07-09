Самарская область победила в федеральной премии поддержки предпринимательства

На премию подали более 320 заявок Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарская область стала победителем федеральной премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика. Акселерация и рост». Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме в Красноярске. Эксперты Минэкономразвития России высоко оценили эффективность региональных программ поддержки предпринимателей.

«Эксперты отметили эффективность наших программ, их охват и высокие результаты. Важно, что предприниматели активно участвуют в проектах регионального центра», — заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На премию подали более 320 заявок из 70 регионов, победителями стали 25 лучших практик. В регионе успешно реализуют проект «Ярмарки промышленной кооперации» направленный на создание связей между крупным бизнесом и МСП, а также программа «Платформа роста» для поддержки местных брендов.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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