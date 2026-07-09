В Самаре движение на участке улицы Солнечной ограничат на четыре дня

Схему движения автобусных маршрутов скорректируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 по 14 июля в Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Солнечной. Речь идет об участке от Ново-Вокзальной до 6-й просеки. Там будут устранять дефект на теплотрассе, выявленный в ходе гидравлических испытаний магистрали Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает администрация Самары.

«Движение всех видов автотранспорта и средств индивидуальной мобильности приостановят с 06:00 10 июля до 05:00 14 июля. Схему движения автобусных маршрутов скорректируют», – уточнили в мэрии.

Маршруты № 61 и № 88 в направлении города пустят по улицам Губанова, Ново-Садовой и 22 Партсъезда. Из города они поедут по дублеру Ново-Садовой и улице Губанова. Маршрут № 226 изменит путь в обоих направлениях через Губанова и Ново-Садовую до Хлебной площади. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать поездки.

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