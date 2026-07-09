В Самарской области на трассе столкнулись грузовики FOTON и SITRAK

Они собирали информацию, отключали аккумуляторы Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Вечером 9 июля на 893-м километре трассы М-5 в Самарской области столкнулись два грузовых автомобиля SITRAK и FOTON. В результате ДТП пострадал водитель FOTON, его госпитализировали в Центральную городскую больницу Сызрани. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Они собирали информацию, отключали аккумуляторы и смывали горюче-смазочные материалы», – говорится в сообщении.

Также на месте аварии в Сызранском районе дежурили сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в Самарской области водитель Lada потерял сознание и погиб в ДТП, а водитель Skoda врезался в опору освещения и погиб.

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