Жительница Самарской области зарезала отца и пыталась убить мать

Женщина нанесла отцу множественные ножевые ранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в суд передали уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в покушении на убийство матери и убийстве отца. Трагедия произошла 2 ноября 2025 года в квартире в Чапаевске. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Женщина намеревалась убить мать, но ей помешал отец. В ответ она нанесла мужчине множественные ножевые ранения в живот, от которых он скончался на месте», – рассказали в пресс-службе.

Женщину обвиняют по двум статьям: покушение на убийство двух лиц и убийство. Максимальное наказание по самой тяжелой из них пожизненное лишение свободы. Судебное заседание назначено на 22 июля 2026 года.

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