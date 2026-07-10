Lada Granta врезалась в препятствие в Самарской области

Сбор информации и отключение аккумуляторной батареи Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области вечером 9 июля на спуске в городской округ Октябрьск автомобиль Lada Granta врезался в препятствие. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, его госпитализировали. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«По прибытии установлено, что произошел наезд на препятствие автомобиля Lada Granta. Сотрудники службы провели аварийно-спасательные работы. Они собрали информацию и отключили аккумуляторные батареи», — рассказали в пресс-службе.

На месте работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области. Задействовали одну единицу техники и четырех человек. Также дежурили сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

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