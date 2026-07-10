Битая Lada Priora за 70 тысяч рублей появилась в продаже в Самаре

Все менялось своевременно Фото: Аvito

В Самаре выставили на продажу Lada Priora 2012 года. Седан с пробегом 205 тысяч километров продают в битом состоянии за 70 тысяч рублей.Об этом сообщается в объявлении на сайте Avito.

«Все менялось своевременно», — пишет продавец.

Серебристый седан оснащен бензиновым двигателем 1.6 л мощностью 98 л. с. Автомобиль комплектуется механической коробкой передач и передним приводом. В Автотеке зафиксировано девять записей о пробеге. Согласно ПТС, у машины было четыре и более владельцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал