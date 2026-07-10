В Самаре прошел второй этап региональной партийной конференции

Следующий этап конференции пройдет в августе Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

В Самаре 9 июля прошел второй этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В работе приняли участие представители со всего региона, депутаты и приглашенные гости.

«Для Самарской области это означает, что мы не можем позволить себе слабости в экономике, социальной политике и укреплении традиционных ценностей. Наши кандидаты должны идти на выборы с четким пониманием, что они защищают наши устои и идентичность», – заявил секретарь реготделения, губернатор Вячеслав Федорищев.

Участники обсудили решения XXIII Съезда партии и задачи по сбору наказов в Народную программу. По итогам тайного голосования утвердили кандидатов по общеобластному списку и одномандатным округам. Также назначили уполномоченных представителей и приняли решения об использовании партийной символики.

В завершение вручили партийные билеты новым членам, среди которых врачи, предприниматели, активисты и участники СВО. Следующий этап конференции пройдет в августе, где примут предвыборную программу партии.

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