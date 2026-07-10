В Самаре прошла массовая облава мигрантов на овощной базе

Нарушителей ждет административное разбирательство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На крупной овощной базе в Самаре провели массированный рейд. Сотрудники служб проверили свыше 250 иностранных работников, у некоторых не оказалось оформленных патентов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«На тех, кто трудился без патента, составили протоколы по статье. Нарушителей ждет административное разбирательство, а после штраф или выдворение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В рейде участвовали сотрудники управления по вопросам миграции вместе с Центром по противодействию экстремизму и Уголовного розыска, а также Росгвардия. У каждого иностранца изучили документы и сверили с базами данных. Сотрудники службы пресекают нарушения миграционного закона и не дают торговым точкам превратиться в лазейки для нелегалов.

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