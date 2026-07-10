Химическое предприятие поздравило выпускников опорного вуза Тольятти

Сотрудничество между производителем аммиака и университетом носит системный характер. Фото: АО «ТОАЗ»

«Тольяттиазот» принял участие в торжественной церемонии чествования выпускников ТГУ и поздравил их с окончанием обучения в вузе. Специальными подарками компания отметила студентов Института машиностроения, химии и энергетики с красным дипломом и договором целевого обучения.

«Студенты опорного университета Тольятти традиционно показывают высокий уровень подготовки. У нас работает много выпускников — от химиков и инженеров до гуманитариев. Мы не просто поздравляем начинающих специалистов, но и гарантируем им реальные перспективы», — сказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям предприятия Сергей Гулькин.

Сотрудничество между производителем аммиака и университетом носит системный характер. Компания активно инвестирует в развитие материально-технической базы и поддерживает студентов химического направления. В рамках партнерской программы за последние несколько лет в вузе появилась лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием и центр кибербезопасности, а лаборатория регулярно пополняется наборами для исследований.

Специалисты предприятия выступают экспертами при защите выпускных квалификационных работ и являются членами профессиональных советов, а преподаватели вуза участвуют в профориентационной деятельности.

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