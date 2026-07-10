В Самаре выставили объявление о продаже собаки за 100 млн рублей

Собака привита и обработана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на сервисе объявлений появилось предложение о продаже взрослой собаки породы мальтипу, хозяин просит за питомца 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Самара-ГИС».

В объявлении указано, что у мальтипу нет родословной, а сведения о ее совместимости с другими животными отсутствуют. При этом собака привита, обработана от паразитов и дружелюбна к детям. По словам продавца, это собака мечты.

Напомним, битая Lada Priora за 70 тысяч рублей появилась в продаже в Самаре.

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