Скорость мобильного интернета увеличили на 20% в Кинеле

Жители заметят улучшение качества связи и рост скорости интернета. Фото: ПАО «МТС»

В Самарской области расширила зону покрытия 4G в Кинеле, там вывели в эфир две новые базовые станции. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 20% в северо-западной части города и в районе озера Мохового. Об этом сообщает МТС.

«Кинель находится всего в 20 минутах от Самары, сюда активно переезжают жить горожане, чтобы быть ближе к природе. В связи с развитием микрорайонов необходимо увеличивать емкость сети и расширять покрытие 4G, чтобы обеспечивать жителей города качественной голосовой связью и цифровыми сервисами», — отметил директор компании в Самарской области Александр Меламед.

В результате проведенных работ улучшение качества связи и рост скорости интернета заметят также в районе локомотивного депо. В этом году планируется также запустить в Кинеле еще несколько новых базовых станций в районе основных прогулочных зон.

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