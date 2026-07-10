Реки в Самарской области заметно прогрелись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за жаркой погоды реки в Самарской области заметно прогрелись. В частности, Волга у Самары достигла отметки в +22 градуса. Рассказываем про температуру воды в Волге на 10 июля 2026 года.

По данным представленным ФГБУ «Приволжское УГМС», водоемы Самарской области хорошо прогреваются. В Куйбышевском водохранилище у Тольятти и на Саратовском водохранилище у Сызрани температура воды достигла +24 градусов. А на Саратовском водохранилище у Самары показатели чуть ниже, и достигли +22 градуса.

В конце недели 11 и 12 июля погода переменится. Жара сохранится, но вместе с ней в регион снова придут дожди и грозы. А также в городе полностью завершили подготовку к пляжному сезону.

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