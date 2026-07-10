В Самаре утвердили новый предмет охраны дома, где бывал Владимир Ленин

Должен внести сведения в единый реестр объектов культурного наследия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утвердили новый предмет охраны для дома, где бывал Владимир Ленин. Речь идет об объекте культурного наследия на улице Венцека, 28. Соответствующий проект приказа подготовила государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

«В новой редакции определили градостроительные характеристики здания, которое участвует в формировании исторической застройки, прилегающей к мемориальному музею В.И. Ленина», — сообщили в документах.

В документе также прописано историческое использование объекта, которе функционально связано с мемориальным музеем. В квартире-мастерской художника Ф.Е. Бурова Ленин неоднократно бывал. Теперь отдел государственной охраны должен внести сведения в единый реестр объектов культурного наследия.

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