В Самаре суд рассмотрит дело о мошенничестве с недвижимостью на 15 млн рублей

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре будут судить директора коммерческой организации. По версии следствия, он арендовал муниципальные помещения под видом оказания медицинских услуг, но выкупил их по заниженной стоимости, нанеся бюджету ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Руководитель фирмы, заключая договоры аренды, изначально не собирался выполнять обязательства по использованию помещений для медицинской помощи, а стремился приобрести их в собственность на льготных условиях, что было выявлено в ходе проверки», – рассказали в пресс-службе.

В 2019 году компания арендовала два муниципальных объекта общей площадью более 320 кв. м, а в 2021 году, воспользовавшись преимущественным правом выкупа, оформила их в собственность. Рыночная стоимость была искусственно занижена, из-за чего бюджет недополучил более 15 млн рублей. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе следствия пять из шести объектов вернули в муниципальную собственность по искам прокурора. На оставшееся имущество обвиняемого наложен арест, а прокурор пытается взыскать с него стоимость невозвращенного помещения — 6,7 млн рублей. Уголовное дело уже поступило в Ленинский районный суд Самары.

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