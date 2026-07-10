В Самарской области 15-летний мальчик утонул во время купания в реке Глушица

Мальчик купался в месте, не предназначенном для отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 9 июля, в Самарской области произошли две трагедии на воде. В 18:40 тело 15-летнего подростка спасатели достали из реки Глушица в Большеглушицком районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Мальчик купался в месте, не предназначенном для отдыха», – рассказали в пресс-службе.

Второй подросток утонул за сутки в Октябрьском районе Самары. 14-мальчика нашли погибшим в Волге в 22:28. Отмечается, что ребенок находился на пляже без присмотра взрослых.

Ранее в Самарской области раскрыли причины роста числа трагедий на воде. Жителей региона просят купаться только на оборудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра, не заходить в воду в состоянии опьянения, не плавать дольше 10-15 минут, не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки.

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