Самарского полицейского уволили в связи с утратой доверия

Основанием для увольнения стали нарушения закона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Командира взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре уволили из-за утраты доверия. Сведения об этом внесли в федеральный реестр лиц, уволенных за коррупционные нарушения, пишет «Самарская газета».

«Основанием для увольнения стали нарушения закона «О противодействии коррупции» и «О службе в органах внутренних дел РФ»», — говорится в сообщении.

Эти законы обязывают своевременно информировать работодателя о возможном конфликте интересов. Бывший командир взвода одной из рот батальона полка ДПС включен в реестр уволенных за нарушения.

Напомним, Орынбасар Бекешев лишился должности в связи с утратой доверия. Также уволили экс-чиновника Рашида Галимова из-за утраты доверия.

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