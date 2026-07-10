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НовостиПроисшествия10 июля 2026 9:00

Самарского полицейского уволили в связи с утратой доверия

В Самаре экс-командир взвода полка ДПС потерял доверие из-за нарушений закона
Елизавета ЖИРНОВА
Основанием для увольнения стали нарушения закона

Основанием для увольнения стали нарушения закона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Командира взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре уволили из-за утраты доверия. Сведения об этом внесли в федеральный реестр лиц, уволенных за коррупционные нарушения, пишет «Самарская газета».

«Основанием для увольнения стали нарушения закона «О противодействии коррупции» и «О службе в органах внутренних дел РФ»», — говорится в сообщении.

Эти законы обязывают своевременно информировать работодателя о возможном конфликте интересов. Бывший командир взвода одной из рот батальона полка ДПС включен в реестр уволенных за нарушения.

Напомним, Орынбасар Бекешев лишился должности в связи с утратой доверия. Также уволили экс-чиновника Рашида Галимова из-за утраты доверия.

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