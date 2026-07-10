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НовостиПроисшествия10 июля 2026 9:27

В Самаре пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей ради подруги

Аферисты обманули 77-летнюю жительницу Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
Взволнованная пенсионерка последовала указаниям злоумышленников

Взволнованная пенсионерка последовала указаниям злоумышленников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 77-летняя пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей. Женщина поверила, что помогает подруге, которая якобы травмировала чужого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Неизвестная позвонила пожилой женщине, назвалась подругой и сообщила, что травмировала ребенка на площадке. Затем в разговор вступил мужчина, который представился сотрудником полиции и пообещал не заводить уголовное дело, если пострадавшие получат компенсацию», — говорится в сообщении.

Взволнованная пенсионерка последовала указаниям злоумышленников. Она вышла из дома и отдала неизвестному деньги, а спустя несколько часов женщина встретила на улице подругу, которая гуляла с внуком. Она осознала, что ее обманули, и сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

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