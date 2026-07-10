В Самаре мужчина незаконно выкупил муниципальную недвижимость по заниженной цене

Имущество мужчины арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу директора коммерческой организации, которого обвиняют в мошенничестве. Он незаконно приобрел права на два муниципальных нежилых помещения и нанес ущерб бюджету свыше 15 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В 2020 году юрлицо подписало договоры аренды муниципальных помещений под образовательные услуги, хотя не планировала их оказывать. А в 2022 году фирма выкупила объекты площадью 320 кв. м по льготной цене, занизив их рыночную стоимость», — рассказали в надзорном ведомстве.

Имущество мужчины арестовали, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Дело передали в Ленинский районный суд Самары, где его рассмотрят по существу.

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