Самарский минстрой хочет забрать у владельца недостроенную «Клинику сердца»

Суд назначил проведение экспертизы, которая определит техническое состояние зданий и рыночную стоимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области минстрой хочет изъять у владельца недостроенную «Клинику сердца». Ее планировали открыть еще 10 лет назад, но объект так и не достроили. В 2019 году вынесли приговор по уголовному делу в отношении инвестора проекта.

В 2025 году сообщалось, что на дооснащение клиники нужно 4-5 миллиардов рублей. Минстрой Самарской области обратился в суд, чтобы изъять недостроенные здания, одно из которых готово на 94%, а второе – на 48%.

Суд назначил проведение экспертизы, которая определит техническое состояние зданий и рыночную стоимость. А пока она не будет готова, производство по делу приостановили. Минстрой пытался оспорить это решение, ссылаясь на то, что клиника достроена, и идет речь о введении в эксплуатацию. Но суд эти требования не поддержал. Разбирательство продолжат после заключения экспертов.

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