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НовостиОбщество10 июля 2026 11:18

На улице Обувной в Самаре могут установить публичный сервитут по газу

Новый газопровод хотят построить в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
Публичный сервитут хотят установить по ходатайству газовой компании

Публичный сервитут хотят установить по ходатайству газовой компании

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре хотят построить новый газопровод на улице Обувной. Для этого планируется установить публичный сервитут по ходатайству газовой компании. Сообщение об этом подготовили в мэрии.

«Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в департаменте градостроительства», – говорится в документах.

В течение 15 дней можно подать заявления об учете прав на земельные участки, которых может коснуться сервитут. Общая площадь границ сервитута превысит 2000 квадратных метров.

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