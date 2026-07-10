Новую площадку ГТО открыли в парке Гагарина в Самаре

Площадка работает по выходным с 10.00 до 13.00 Фото: администрация Самары.

В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО. В минувшие субботу и воскресенье первые участники уже выполнили здесь нормативы, рассказали в мэрии.

«Приглашаю жителей Самары на нашу площадку в парке Гагарина. Приходите всей семьей, задания есть для всех возрастов и уровней подготовки», – сказал руководитель городского департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

Все желающие от шести лет и старше могут пройти испытания комплекса ГТО. Площадка работает каждые субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00. Чтобы сдать нормативы, нужно предварительно подать заявку и получить медицинскую справку. Площадки ГТО работают также на улице Куйбышева, в парках, на пляжах. А в парке 50-летия Октября, на площадке «Место силы» под Ленинградским спуском и под Первомайским спуском проходят занятия с тренерами проекта «Самара в движении».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал