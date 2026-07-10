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НовостиПроисшествия10 июля 2026 11:42

Водитель Lada Granta погиб при столкновении с «Газелью» в Самарской области

На трассе в Самарской области столкнулись Lada Granta и «Газель» 10 июля
Елизавета ЖИРНОВА
Выехал на встречную полосу там, где это запрещено

Выехал на встречную полосу там, где это запрещено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на 1101 км трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Granta и «Газель». Водитель легковушки погиб на месте, второго водителя госпитализировали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«В Сергиевском районе 10 июля в 13:10 мужчина за рулем Lada Granta выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и врезался в «Газель» под управлением 37-летнего водителя. Водитель легкового автомобиля скончался до приезда медиков», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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