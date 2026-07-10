Самарцев предупредили о новых схемах инвестиционного мошенничества

Жителей просят не переводить деньги по указанию незнакомцев. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВТБ фиксирует изменение подходов злоумышленников в части схем с «выгодными» вложениями средств. В этом году мошенники делают ставку на интерес людей к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам.

«Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж — классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие “дивиденды”, а затем исчезают с крупными суммами. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись», — предупредил вице-президент банка Дмитрий Саранцев.

Одна из актуальных схем — знакомство с «консультантом» в мессенджере или соцсети. Собеседник предлагает «проверенную» платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной, вывести деньги уже нельзя — мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода исчезают.

Другой распространенный сценарий — использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах.

Жителям советуют не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и ни в коем случае не передавать свои личные и финансовые данные третьим лицам. Стоит помнить: ни один добросовестный участник финансового рынка не гарантирует высокую прибыль без риска.

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