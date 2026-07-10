В России появился сервис проверки ограничений на выезд за границу

Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в последней версии приложения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился сервис проверки ограничений со стороны Федеральной службы судебных приставов на выезд за границу. Теперь клиенты могут заранее узнать о них перед поездкой и получать автоматические уведомления в случае их появления.

«Подготовка к отпуску включает десятки организационных вопросов. Проверка ограничений на выезд часто остается на последний момент, хотя именно она может повлиять на всю поездку. Новый сервис помогает заранее убедиться, что никаких препятствий для путешествия нет, а при необходимости — быстро узнать о задолженности и погасить ее», - объяснил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» банка Петр Днепровский.

Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в последней версии приложения, а также через поиск по запросу «Запрет на выезд». Для подключения нужно авторизоваться через «Госуслуги» и предоставить согласие на подачу запросов от имени пользователя. Подключить проверку нужно один раз — дальше приложение будет регулярно проверять наличие ограничений на выезд и сообщать клиенту об их появлении и снятии через пуш-уведомления или СМС.

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