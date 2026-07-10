В Самарской области бывшую начальницу почты накажут за растрату пенсий

Она вносила в информационную систему недостоверные данные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения почты, которую обвиняют в растрате денег и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«С октября по декабрь 2025 года начальница почтового отделения регулярно изымала из кассы деньги, которые предназначались для пенсий и пособий 22 жителям Отрадного. Чтобы скрыть хищение, она вносила в информационную систему недостоверные данные о проведенных выплатах», — рассказали в надзорном ведомстве.

Бывшая начальница почты похитила свыше 549 тысяч рублей, уголовное дело уже передали в Отрадненский городской суд.

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