В Самарской области бывшую начальницу почты накажут за растрату пенсий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения почты, которую обвиняют в растрате денег и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«С октября по декабрь 2025 года начальница почтового отделения регулярно изымала из кассы деньги, которые предназначались для пенсий и пособий 22 жителям Отрадного. Чтобы скрыть хищение, она вносила в информационную систему недостоверные данные о проведенных выплатах», — рассказали в надзорном ведомстве.
Бывшая начальница почты похитила свыше 549 тысяч рублей, уголовное дело уже передали в Отрадненский городской суд.
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