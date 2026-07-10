Сухая трава горела в зоне электропередач в Самарской области 9 июля

Ущерб лесному фонду не нанесен. Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области ликвидировали возгорание сухой травы в Ставропольском лесничестве. Пожар произошел 9 июля между Зеленовкой и микрорайоном Жигулевское море. Огонь удалось потушить на площади 0,4 гектара, ущерб лесному фонду не нанесен. Об этом сообщает минприроды региона

«Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Благодаря заранее созданной минерализованной полосе огонь не перешел в лес, что позволило быстро локализовать пожар», — пояснили в министерстве.

Всего к тушению привлекли 9 человек и 3 единицы техники — автоцистерны и противопожарный трактор. Это уже девятый пожар на землях лесного фонда в регионе с начала года. Площадь возгорания удалось удержать в пределах 0,4 гектара.

Напомним, до 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. Под запретом любые источники открытого огня в лесах. Штраф за нарушение — от 40 тысяч рублей.

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