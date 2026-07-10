Руководителя фирмы из Самары подозревают в махинациях на 14 миллионов рублей

«Уголовное дело заведено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре руководителя коммерческой фирмы подозревают в махинациях на миллионов рублей. По версии следствия, мужчина скрыл эти деньги, за счет которых нужно было погасить долги по налогам, сборам и страховым взносам. На него завели уголовное дело за сокрытие денег организации.

«Уголовное дело заведено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области», – уточнила пресс-служба СК Самарской области.

Следствие полагает, что с декабря 2025 года по март 2026 года, директор компании, прекрасно зная о накопившихся долгах, направил распорядительные письма в другую организацию, минуя счета своей фирмы. Поэтому деньги поступили на счета третьих лиц. Следователи изъяли документы компании, назначили экспертизы, приняли меры, чтобы возместить причиненный государству ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

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