В Самарской области для госслужащих провели обучение по работе с ИИ

Искусственный интеллект внедряется в сферу госуправления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области для сотрудников госучреждений прошло обучение по работе с искусственным интеллектом. Участниками программы стали более 70 госслужащих. Сбер научил их использовать ИИ для подготовки писем и документов, анализа обращений граждан, работы с данными и отчетностью.

«Искусственный интеллект сегодня важен везде: в медицине, строительстве, сельском хозяйстве. И в госуправлении его роль не менее значима – ИИ уже помогает анализировать обращения граждан и оптимизировать бюджетные процессы. Это обучение – практический шаг к тому, чтобы технологии работали на людей, а не на бумаги», – сказала управляющий Самарским отделением банка Наталья Красулина.

Главная цель внедрения искусственного интеллекта в сферу госуправления – чтобы у каждого государственного служащего появился свой универсальный помощник, помогающий обрабатывать обращения и предлагающий наиболее подходящее решение, а у граждан – персональный ассистент для взаимодействия с государством, который не только даст короткую справку по услугам, но и поможет собрать документы и подать обращение.

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