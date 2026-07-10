В больнице Сызрани начали выполнять операции по эндопротезированию суставов

В Сызранской центральной городской больнице начали проводить высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов. Об этом сообщает минздрав Самарской области.
«Это стало возможным благодаря развитию материально-технической базы отделения и слаженной работе команды специалистов», – отметила главврач больницы Вера Лиходедова.
За год в больнице Сызрани планируют проводить 100 таких операций. Благодаря этому жители города смогут получать сложную ортопедическую помощь без поездок в областной центр.
Операцию по замене сустава уже провели жителю Сызрани Лотфулле Миннебаеву. По словам мужчины, лечение помогло ему избавиться от боли, он уже начал ходить и разрабатывать ногу.
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