Полпред Президента РФ оценил разработки крупного химического холдинга на выставке ИННОПРОМ 2026

Фото предоставлено ГК «Полипласт»

Выставку ИННОПРОМ 2026 посетил полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога. Одним из актуальных направлений стало перспективное развитие отечественной промышленной химии. Особое внимание полпред уделил знакомству со стендом крупного химического холдинга России ГК «Полипласт», который входит в официальную экскурсионную программу выставки. Артем Жога вместе с председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым обсудил будущее отечественной химической промышленности и проекты холдинга. В частности, предстоящий в 2026 года запуск первого в России крупнотоннажного завода по выпуску жидких и твердых эпоксидно диановых смол («Полипласт УралСиб»).

Также на стенде показали хромовые соединения от завода «Хромпик»: они востребованы в металлургии, машиностроении, кожевенной, авиационной, нефтегазовой отраслям и для производства бытовой химии и стекла.

Фото предоставлено ГК «Полипласт»

Отдельное внимание было уделено социальной миссии компании. Полпред отметил программы предприятия по развитию городской среды, образования и здравоохранения в Первоуральске. Особый интерес вызвала интерактивная зона о спортивных проектах, в том числе о поддержке ХК «СКА Уральский трубник» и Академии хоккея с мячом «Уральский трубник». Встреча завершилась символичным хоккейным матчем.