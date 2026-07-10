Турбазу на Проране в Самаре продают за 20 миллионов рублей

На турбазе есть удобный песчаный пляж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выставили на продажу турбазу на острове Проран, на первой линии Волги. Объявление разместили на одном из популярных сервисов. По словам продавца, турбаза очень удачно расположена, а до центра города можно добраться по воде всего за 7-10 минут.

«Еcть cобственный причал. Также имеется свой очень удобный для купания в Волге песчаный пляж», – говорится в объявлении.

Площадь турбазы составляет около 4000 квадратных метров. На ней расположились 11 домиков, официально оформленный дебаркадер, баня на дровах, летние веранды, мангальные зоны, спортивная площадка. Турбаза стоит на земле, которую взяли в аренду на 49 лет. За недвижимость просят 20 миллионов рублей.

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