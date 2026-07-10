В Тольятти компанию заставили внести сведения об экс-охранниках в трудовые

Обычные предупреждения не сработали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти судебные приставы добились исполнения решения суда от компании, которая не вносила в трудовые книжки сведения о работе двух бывших охранников из соседнего региона. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

«Сотрудник службы предупредил руководителя организации о необходимости своевременно выполнить требования исполнительного документа и разъяснил последствия неисполнения решения суда», - рассказали в пресс-службе.

Руководство фирмы должно было внести в трудовую книжку бывших работников запись о приеме их на работу и увольнении по собственному желанию. Также компанию обязали передать сведения об их трудовой деятельности в местное отделение Социального фонда РФ и налоговую для отчислений.

Обычные предупреждения не сработали, поэтому приставы взыскали исполнительский сбор - по 100 тысяч рублей в рамках каждого производства. Только после этого фирма выполнила все требования. В трудовые книжки мужчин внесли нужные записи, и отчисления произвели в полном объеме.

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