Дороги в Тольятти отремонтировали на 63%

Ремонтная кампания ведется с опережением средних темпов. Фото: минтранс Самарской области

В Тольятти улично-дорожную сеть ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году планируется привести в порядок 13 объектов протяженностью 11,4 км. Сейчас готовность работ составляет 63%, завершить их должны до 1 сентября. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

«Ремонтная кампания ведется с опережением средних темпов. Министерство контролирует соблюдение технологии и сроков, чтобы город получил качественные дороги уже к началу осени», — рассказали в пресс-службе.

Завершен ремонт участка Хрящевского шоссе от таможенного поста до дома № 14. Там уложили два слоя дорожной одежды и нанесли горизонтальную разметку термопластиком. В Автозаводском районе почти закончили ремонт Приморского бульвара от улицы Юбилейной до проспекта Степана Разина. Полотно уже восстановлено, сейчас обустраиваются посадочные площадки для общественного транспорта.

На проспекте Степана Разина и еще ряде улиц выполнили фрезерование старого покрытия и укладывают нижний слой асфальтобетонной смеси. На улице Карбышева почти закончен монтаж бортового камня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал