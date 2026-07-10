Жительнице Тольятти выплатили 100 тысяч рублей за падение со ступенек вагона

Ступеньки были покрыты наледью, и после падения женщина травмировала руку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Тольятти упала со ступенек электрички на станции Жигулевское море, когда выходила из вагона. Ступеньки были покрыты наледью, и после падения женщина травмировала руку. Инцидент произошел в марте 2025 года, уточнила Куйбышевская транспортная прокуратура.

«В такой ситуации пассажир имеет право на компенсацию морального вреда в результате оказания некачественных услуг перевозки», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Прокуратура обратилась в суд в интересах жительницы Тольятти. Ей присудили выплатить моральную компенсацию – 100 тысяч рублей.

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