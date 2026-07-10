В программе «МАЯКИ» определили 185 лучших студентов России

Все финалисты успешно прошли многоступенчатый отбор. Фото: пресс-служба Сбера

В СберУниверситете завершился Суперфинал программы «МАЯКИ» для студентов. В заключительный этап вышли 300 студентов из 70 университетов страны. В результате были определены 185 лучших участников программы.

«Сегодня главным ограничением экономического роста становятся уже не капитал и даже не технологии. Главный дефицит - люди, которые способны быстро учиться, брать на себя ответственность, действовать в условиях неопределённости и вести за собой других. Поддержка молодых талантов - одна из важнейших инвестиций в будущее. Программа «МАЯКИ» помогает формировать поколение лидеров, от которых в ближайшие годы будут зависеть конкурентоспособность российского бизнеса, развитие технологий и экономика страны», - сказала управляющий директор банка Ольга Цуканова.

Все финалисты успешно прошли многоступенчатый отбор и получат единовременную выплату от фонда «Вклад в будущее» в размере 300 тысяч рублей. В течение трех дней они работали над реальными бизнес-кейсами, проходили индивидуальные и командные испытания, обсуждали карьерные траектории.

185 победителей станут первыми участниками сообщества «МАЯКИ». Они смогут выстроить индивидуальную карьерную траекторию с менторской поддержкой, встретиться с топ-менеджерами банка и лидерами индустрии.

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