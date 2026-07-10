Приставила нож к своей груди и потребовала ударить: тольяттинец получил пять лет колонии за ранение жены по ее просьбе

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти суд вынес приговор мужчине, который нанес своей жене колото резаное ранение. Спустя три месяца женщина скончалась в больнице. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В ходе внезапно возникшей ссоры женщина, взяв в руки кухонный нож, приставила его к своей груди и потребовала от мужчины нанести удар. Подсудимый ударил по рукояти ножа, причинив возлюбленной колото резаное ранение грудной клетки», — рассказали в пресс-службе.

Все произошло в октябре 2025 года, когда мужчина распивал алкоголь в компании супруги, после чего между ними и вспыхнул конфликт. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось - через три месяца она скончалась в медучреждении от полученных повреждений.

Тольяттинца лишили свободы на пять лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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