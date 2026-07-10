МВД опубликовало кадры с места смертельного ДТП под Самарой, где погиб водитель

Водитель легковушки выехал на встречку в запрещенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области 10 июля произошло смертельное лобовое ДТП. Кадры с места аварии опубликовало МВД. На 1101 километре трассы М-5 в Сергиевском районе в 13.10 столкнулись Lada Granta и Газель.

«Водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Lada Granta столкнулась с Газелью, которой управлял 37-летний мужчина. Водиетель легковушки погиб на месте ДТП. Водитель Газели получил травмы, его отправили в больницу.

На месте ДТП работала оперативно-следственная группа. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

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