Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2026 14:52

МВД опубликовало кадры с места смертельного ДТП под Самарой, где погиб водитель

Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП под Самарой
Александра ТАЙБАТРОВА
Водитель легковушки выехал на встречку в запрещенном месте

Водитель легковушки выехал на встречку в запрещенном месте

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области 10 июля произошло смертельное лобовое ДТП. Кадры с места аварии опубликовало МВД. На 1101 километре трассы М-5 в Сергиевском районе в 13.10 столкнулись Lada Granta и Газель.

«Водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Lada Granta столкнулась с Газелью, которой управлял 37-летний мужчина. Водиетель легковушки погиб на месте ДТП. Водитель Газели получил травмы, его отправили в больницу.

На месте ДТП работала оперативно-следственная группа. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал