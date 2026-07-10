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НовостиОбщество10 июля 2026 15:13

Карантин по бешенству ввели под Самарой по указу губернатора

Под Самарой нашли очаг опасного заболевания в личном подсобном хозяйстве
Александра ТАЙБАТРОВА
Карантин снимут через 60 дней после того, как болезнь удастся устранить

Карантин снимут через 60 дней после того, как болезнь удастся устранить

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Под Самарой ввели карантин по бешенству. Очаг опасного заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Киевской в Кинеле. Указ об установлении ограничительных мероприятий подписал губернатор.

«Определить территорию личного подсобного хозяйства эпизоотическим очагом по бешенству», – говорится в документе.

Территорию в радиусе 500 метров от очага признали неблагополучным пунктом. Чтобы ликвидировать бешенство, на территории вели ограничения. В очаге запретили лечить восприимчивых животных, сюда нельзя заходить посторонним, за исключением тех, кто ликвидирует болезнь. В неблагополучном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки.

Карантин снимут через 60 дней после того, как болезнь удастся устранить.

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