В Самарской области полицейские будут ловить пьяных водителей с 10 по 12 июля

Рейды пройдут с 10 по 12 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие дни на дорогах в Самарской области пройдут профилактические рейды для выявления нарушений ПДД. С 10 по 12 июля наряды ДПС будут работать в усиленном режиме. Это делается для повышения безопасности, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«На дороге нет места легкомыслию — любая ошибка может стать трагедией», — отмечают полицейские.

Контроль за соблюдением ПДД организуют не только на загруженных городских магистралях, но и в отдаленных сельских районах. Особое внимание инспекторы уделят пресечению наиболее опасных нарушений: управление транспортом без водительского удостоверения, вождению в состоянии опьянения и превышению скорости.

Также будет пресекаться выезд на полосу встречного движения, игнорирование требований об использовании ремней безопасности, перевозка детей без специальных удерживающих устройств.

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