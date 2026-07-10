Самарца лишили свободы за убийство брата и нападение на полицейского

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местного жителя признали виновным в убийстве брата и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В сентябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своим братом. В ходе конфликта он ударил своего родственника ножом в грудную клетку. От полученных травм потерпевший скончался на месте», - рассказали в пресс-службе.

При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и ударил кулаком одного из них. Суд назначил виновному по совокупности преступлений семь лет лишения свободы и штраф в размере 40 тысяч рублей. Отбывать наказание самарец будет в исправительной колонии строгого режима.

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