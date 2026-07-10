Самарцев предупредили об опасности самолечения при аллергическом конъюнктивите

Во время цветения растений рекомендуется сократить время пребывания на улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заведующая консультативно-диагностическим отделением самарской больницы им. Ерошевского Ирина Леонтьева названы главные ошибки пациентов и эффективные меры профилактики при аллергическом конъюнктивите, а также предупредила об опасности самолечения. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Летом увеличивается число пациентов с аллергическими заболеваниями глаз. Многие связывают покраснение и слезотечение с обычным раздражением и пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Между тем аллергический конъюнктивит легко спутать с инфекционным воспалением», - рассказала Леонтьева.

Во время цветения растений рекомендуется сократить время пребывания на улице, по возможности отказаться от поездок на природу. Дома и в автомобиле лучше держать окна закрытыми и использовать системы очистки воздуха. После возвращения с улицы полезно принять душ, а также промыть глаза и нос чистой водой или физиологическим раствором.

Также лучше отказаться от косметики для глаз, а контактные линзы временно заменить на очки. Если симптомы появились впервые, быстро усиливаются или сохраняются несколько дней, важно не откладывать визит к офтальмологу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал