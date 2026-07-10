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НовостиОбщество10 июля 2026 15:33

Самарцев предупредили об опасности самолечения при аллергическом конъюнктивите

Самарский врач назвала главные ошибки и эффективные меры профилактики при сезонном конъюнктивите
Андрей БЕЛЯЕВ
Во время цветения растений рекомендуется сократить время пребывания на улице.

Во время цветения растений рекомендуется сократить время пребывания на улице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заведующая консультативно-диагностическим отделением самарской больницы им. Ерошевского Ирина Леонтьева названы главные ошибки пациентов и эффективные меры профилактики при аллергическом конъюнктивите, а также предупредила об опасности самолечения. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Летом увеличивается число пациентов с аллергическими заболеваниями глаз. Многие связывают покраснение и слезотечение с обычным раздражением и пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Между тем аллергический конъюнктивит легко спутать с инфекционным воспалением», - рассказала Леонтьева.

Во время цветения растений рекомендуется сократить время пребывания на улице, по возможности отказаться от поездок на природу. Дома и в автомобиле лучше держать окна закрытыми и использовать системы очистки воздуха. После возвращения с улицы полезно принять душ, а также промыть глаза и нос чистой водой или физиологическим раствором.

Также лучше отказаться от косметики для глаз, а контактные линзы временно заменить на очки. Если симптомы появились впервые, быстро усиливаются или сохраняются несколько дней, важно не откладывать визит к офтальмологу.

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